Экс-директор ФСБ и губернатор Прикамья награждены премией Татищева

В Перми сопредседатель ассоциации юристов России Павел Крашенинников вручил Всероссийскую правовую премию имени Татищева. Это произошло в рамках проведения XV Пермского конгресса ученых-юристов.

Лауреатами премии в этом году стали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и доктор юридических наук Сергей Степашин. Господин Степашин в разные годы занимал должности директора ФСБ, министра юстиции, возглавлял Министерство внутренних дел РФ, правительство России, был председателем Счетной палаты.

Премия Татищева вручается в Прикамье второй раз по инициативе пермского отделения Ассоциации юристов РФ и краевых властей. Премию могут получить деятели, отличившиеся в развитии государственного строительства, юриспруденции и историко-правовой науки в России. В 2024 году ею были награждены помощник президента России Владимир Мединский и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также в рамках церемонии вручения премии имени Татищева, посвящённой Году защитника Отечества и юбилею Победы, председателю совета Пермского отделения «Ассоциации юристов России», главе крайизбиркома Игорю Вагину была вручена Почетная грамота организации «За постоянную системную работу по оказанию юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей».

В Конгрессе принимают участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов и многие другие известные деятели отечественной юриспруденции.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поприветствовал участников конгресса, отметив, что что уже 15 лет ведущие юристы из разных регионов России приезжают в краевую столицу, чтобы обменяться мнениями по ключевым вопросам права. «Пермь в очередной раз подтверждает, что это город, в котором рождаются звезды юриспруденции. Ежегодно на форму обсуждаются непростые правовые коллизии, принимаются решения, которые впоследствии превращаются в законодательные нормы. Благодарю всех участников форума и желаю продуктивной работы!», – заявил глава Прикамья.

В этом году на конгрессе будет обсуждаться широкий спектр ключевых аспектов современной юридической науки, включая правовую защиту интеллектуальной собственности, новые технологии и цифровизацию правовых процессов. Кроме того, в течение двух дней запланирован ряд тематических событий.

«Пермский университет — один из старейших на Урале, именно здесь зародилась традиция собирать ведущих юристов России, — написал в своем телеграм-канале глава Прикамья. — За эти годы Конгресс стал крупнейшей правовой площадкой страны, где рождаются идеи и подходы, которые затем ложатся в основу законов. В этом году главная тема — законодательство о собственности, ему 35 лет. Оно послужило основной для соблюдения прав собственников и стало фундаментом для развития новой экономики нашей страны».