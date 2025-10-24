Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин и Алиев провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Телефонный разговор проводился в продолжение беседы 9 октября на саммите СНГ в Душанбе. Тогда встреча длилась два часа. Владимира Путин, среди прочего, проинформировал Ильхама Алиева о причинах крушения самолета азербайджанских авиалиний в небе над Россией.

Во время телефонного разговора был «обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», отмечается в сообщении пресс-службы Кремля. Затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логисти­ческой сфере», — говорится в сообщении.

