Путин и Алиев провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
Телефонный разговор проводился в продолжение беседы 9 октября на саммите СНГ в Душанбе. Тогда встреча длилась два часа. Владимира Путин, среди прочего, проинформировал Ильхама Алиева о причинах крушения самолета азербайджанских авиалиний в небе над Россией.
Во время телефонного разговора был «обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», отмечается в сообщении пресс-службы Кремля. Затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере», — говорится в сообщении.