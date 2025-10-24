В Саратове подполковник полиции отправился в колонию на семь лет за взятку

В Саратове суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника руководящего звена одного из управлений регионального МВД по уголовному делу о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснилось в суде, фигурант получил через посредника от представителя коммерческой организации часть взятки в июле-октябре прошлого года. Взамен ему предстояло помочь вернуть представителям фирмы оргтехнику и финансово-хозяйственную документацию, изъятую по материалу процессуальной проверки.

По решению суда фигурант получил 7 лет и 1 месяц исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн руб. Также его лишили звания подполковника полиции, в течение трех лет запретили занимать определенные должности. В отношении посредника и взяткодателя уголовные дела находятся в производстве следователей.

Павел Фролов