Белоусов: взятие Дроновки стало серьезным шагом в достижении целей СВО

Министр обороны Андрей Белоусов назвал взятие под контроль села Дроновка в Донецкой народной республике серьезным шагом в достижении целей специальной военной операции, передает пресс-служба Минобороны.

Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вами сделан серьезный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи»,— заявил Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с установлением контроля над Дроновкой.

Сегодня Минобороны сообщило, что, помимо Дроновки, российские военнослужащие взяли в ДНР под контроль село Проминь, а также село Бологовка в Харьковской области и Першотравневое в Днепропетровской области.