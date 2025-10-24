Мексика выдала США китайского босса фентаниловой мафии

23 октября Мексика выдала США гражданина КНР Чжи Дун Чжана, которого американские власти разыскивали по обвинению в распространении фентанила. В июле он сбежал из-под домашнего ареста в Мексике, где находился в ожидании экстрадиции. Минюст США заявляет, что Чжи Дун Чжан является важнейшим связующим звеном между китайскими производителями химической продукции и мексиканскими наркокартелями, производящими фентанил.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), после побега из-под домашнего ареста в Мексике Чжи Дун Чжан на частном самолете улетел на Кубу и хотел отправиться в Россию, полагая, что он будет вне досягаемости американских и мексиканских прокуроров. «Российские власти отказали ему во въезде и распорядились о его немедленном возвращении на Кубу»,— сообщили WSJ представители правоохранительных органов США. На Кубе беглеца задержали и отправили обратно в Мексику.

В настоящее время Чжи уже находится под стражей в США.

Евгений Хвостик