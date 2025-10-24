За преднамеренное банкротство осудят учредителя «Компании фруктовая радуга»

Ленинский райсуд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении экс-директора и учредителя ООО «Компания фруктовая радуга». Ему вменяют в вину преднамеренное банкротство (ч. 1 ст. 196 УК РФ, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с января 2018-го по сентябрь 2019 года фигурант дела лишал свою компанию ликвидных активов, чтобы привести ее в неплатежеспособное состояние. Правоохранители установили, что бизнесмен продал нежилое помещение своей знакомой по фиктивной сделке и вывел более 20 млн руб. с расчетных счетов организации, обналичив их через аффилированные фирмы.

Таким образом, компания оказалась неспособна выплатить кредиты, а также исполнить обязанности по уплате налогов и страховых взносов на общую сумму более 64 млн руб. О задержании бизнесмена в июле этого года сообщало региональное ГУ МВД.

Александра Стрелкова