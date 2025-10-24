Суд обязал жительницу Перевоза удалить оскорбительный пост про врача

Врач Перевозской центральной районной больницы частично выиграл иск к местной жительнице, оскорбившей его на странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом рассказали в пресс-службе суда 24 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Истец указал, что в апреле 2025 года исполнял обязанности дежурного врача. Вечером в приемный покой обратилась ответчица с мамой. Больную осмотрели, сделали ЭКГ, измерили сатурацию, частоту дыхания и артериальное давление. Из анамнеза было установлено, что прописанные кардиологом лекарства постоянно больная не принимает. Нарушений, требующих экстренной госпитализации, выявлено не было. Истец рекомендовал больной принять назначенные препараты и обратиться утром в поликлинику.

Через несколько дней ответчица опубликовала на личной странице пост, в котором оскорбляла врача. Истец просил удалить запись, но безуспешно, в связи с чем обратился в прокуратуру и суд.

На гражданку составили протокол по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой суд признал ее виновной, но прекратил производство из-за истечения срока давности.

При рассмотрении гражданского иска о защите чести и достоинства суд установил, что ответчица излагала личное мнение о ситуации, но использовала при этом выражения, противоречащие «общепринятым нормам морали и нравственности». Кроме того, она публично сформировала устойчивый образ истца как сотрудника больницы, недобросовестно выполняющего свои трудовые функции. При этом доказательств представлено не было, говорится в сообщении суда.

Суд обязал в течение трех дней после вступления решения в силу удалить пост и принести публичные извинения, разместив запись на той же странице сроком на три месяца. Кроме того, взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. руб. и судебные расходы. Решение в силу пока не вступило.

Галина Шамберина