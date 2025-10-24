В Оренбуржье компанию оштрафовали за вознаграждение сотрудника РЖД

Орская транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в отношении ООО «Межрегиональная топливно-сырьевая компания». Организацию оштрафовали на 500 тыс. руб. с конфискацией денежных средств, переданных в качестве вознаграждения. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в сентябре 2023 года представитель ООО «Межрегиональная топливно-сырьевая компания» передал через посредников деньги в общей сумме 150 тыс. руб. должностному лицу ОАО «Российские железные дороги». Вознаграждение предназначалось «за обеспечение оперативной подачи и уборки вагонов, перевозивших грузы компании».

Руфия Кутляева