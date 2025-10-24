Зарубежные СМИ: Каковы ожидания США от санкций в отношении РФ?

Дональд Трамп прокомментировал слова Владимира Путина о неуязвимости России для американских санкций, отметив, что нужно это оценить через полгода. Ранее Вашингтон ввел рестрикции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, а также их дочерних компаний. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула готовность Вашингтона к жестким мерам. В то же время возможная встреча российского и американского лидеров в Будапеште до конца с повестки не снята. Накануне президент США отмечал, что саммит отменен. Владимир Путин, в свою заявил, что он, скорее, «переносится». Впрочем, отношение главы Белого дома к переговорам с Москвой уже изменились, и новые санкции от Вашингтона подтвердили это, отмечают зарубежные СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп не раз угрожал ввести санкции против России. Такой сценарий Белый дом начал готовить еще с первых угроз президента в адрес Москвы, пишет The Wall Street Journal. Но американский лидер не переходил от слов к действиям, поскольку продолжал верить, что может договориться с Владимиром Путиным. Его терпение лопнуло совсем недавно, когда он пришел к выводу, что российский лидер «тянет время». По словам источников из администрации, Трамп был возмущен, что РФ продолжает боевые действия, хотя ранее считал, что добился какого-то прогресса в переговорах с Кремлем.

Глава Белого дома встал перед выбором, и его команда готовила три варианта будущих санкций. Первый и самый жесткий сценарий был направлен непосредственно против российской промышленности и высшего руководства страны. Второй — накладывал ограничения на энергетическую отрасль. Последний — оставался самым мягким и не касался предыдущих аспектов. Посоветовавшись с командой, Трамп выбрал второй. Среди участников совета WSJ называет главу Пентагона Пита Хегсета и госсекретаря Марко Рубио. Они поддержали решение президента, а сам пакет санкций поручили подготовить министру финансов Скотту Бессенту.

В то же время CNN сообщает, что выбор Трампа удивил некоторых ближайших советников, а решение изменить курс в переговорах с Москвой оказалось неожиданно скорым. Сам президент, по словам источников, сослался на «инстинкты», которые подсказывали ему, что пора менять отношение к Путину. Другие собеседники из Белого дома отмечают, что к этому решению Трамп шел последовательно. Не было ни одного момента, который бы резко менял его мнение. Напротив, взгляды 47-го президента США эволюционировали, а позиция Кремля по украинскому вопросу становилась для них более понятной и неизменной.

На новые санкции США стали реагировать торговые партнеры России. По данным Reuters, китайские нефтяные компании уже приостановили закупку российской нефти через море. От такого сырья могут воздержаться и зарубежные нефтеперерабатывающие заводы. Правда, это может быть ненадолго, говорят собеседники агентства. Они по-прежнему стремятся закупать нефть у Москвы, но готовы подождать и оценить влияние санкций. В худшем случае Индия и Китай могут обратится к другим поставщикам, что поднимет цены на нефть из Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".