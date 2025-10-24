Завод растворителей из Можги увеличил производительность труда на 41% за полгода

На предприятии Можхим за полгода увеличили производительность труда на 41% и почти вдвое сократили время прохождения продукции. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, экономический эффект от ускорения производственных процессов на заводе составил 50,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Предприятие специализируется на производстве смесевых органических растворителей. В мае Можхим присоединился к федеральному проекту «Производительность труда», где перед заводом поставили задачу наращивать показатель на 5% ежегодно.

«Обновили конструкцию линии розлива бутылок и установили индикаторы уровня наполнения, благодаря чему работникам теперь не приходится лишний раз подходить к контрольному образцу бутылки. Передали рабочим обязанности по поддержанию чистоты и проведению мелких ремонтных работ, определили те виды технического обслуживания, которые сотрудники могут выполнять самостоятельно»,— пояснил старший консультант федерального центра компетенций Анвар Нуртдинов.

На сегодняшний день в госпрограмме участвуют 109 предприятий Удмуртии.