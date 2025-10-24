ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%

Центральный банк России на заседании совета директоров 24 октября принял решение о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов — с 17% до 16,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Как говорится в пресс-релизе ЦБ, устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания.

В июне Банк России впервые с сентября 2022 года снизил ставку с 21% до 20%. На историческом максимуме показатель держался с конца октября 2024 года. 12 сентября ставку снизили на 100 базисных пунктов — с 18% до 17%.