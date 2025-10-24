Подарок для будущих чемпионов

Уже прорисовываются контуры будущего спортивного сооружения и становится очевиден его масштаб, завершаются работы по установке металлоконструкций — сделано более 60% запланированного, процесс бетонирования выполнен более чем на 80%. В декабре основная часть работ переместится внутрь здания, рабочие продолжат монтаж инженерных сетей и коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Рухмалев

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Евгений Рухмалев

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Откроется новая эра в магнитогорском хоккее: школа «Металлург» превратится в академию. В спортивном сооружении будут функционировать две полноценные игровые площадки: одна — для тренировок воспитанников академии, вторая — для игр команды ВХЛ «Магнитка», на ней предусмотрена зрительская трибуна на 1,2 тыс. мест. Практически готова большая парковочная зона на 262 машино-места. Также здание будет оборудовано всей необходимой инфраструктурой, включая помещения для телетрансляции игр.

Полезная площадь академии составит 16,5 тыс. кв. м. Кроме ледовых чаш предусмотрены четыре зала для общефизической подготовки: первый — для игровых видов спорта, второй — многофункциональный для специализированных тренировок, еще два оборудуют тренажерами для кардиотренировок и силовой подготовки. Появится также бросковая зона с искусственным покрытием. Предусмотрены 18 раздевалок — с санузлами и душевыми комнатами, из них две — для команд ВХЛ, «хозяйская» и гостевая, семь — для так называемых постоянных возрастов «академиков».

«Остальные — объединенные. Они для маленьких хоккеистов и их родителей, которые еще помогают детям облачаться в экипировку: зашли, переоделись, потренировались, вновь переоделись и вышли со своими вещами. Основные же семь раздевалок припишут к каждой возрастной группе, и там форма с коньками будет храниться постоянно», — рассказывает главный энергетик хоккейного клуба «Металлург», руководитель проекта академии хоккея Алексей Зибницкий.

В декабре 2026 года, как заявлено в проекте, Ледовый дворец хоккейной академии откроет свои двери, и полноценный тренировочный процесс для ее воспитанников будет перемещен сюда. Дети из других городов, выбравшие обучение в системе «Металлурга», и проживать будут на территории Притяжения. В современном жилом корпусе академии хоккея, открытом летом прошлого года в непосредственной близости от Дворца на базе бывшего профилактория «Южный», уже обосновались юные спортсмены. Еще в ходе ремонта жилого блока был предусмотрен теплый надземный переход из Ледового дворца в корпус, что защитит «академиков» от переохлаждения после тренировок. Там же, на территории жилого комплекса, будут питаться в столовой и получать оздоровительные и медицинские процедуры как иногородние ученики, так и магнитогорские.

Все годы существования в городе хоккейной школы «Металлург» ощущался дефицит льда, и даже строительство тренировочного катка вблизи «Арены-Металлург» проблему решило лишь частично. А с появлением в клубе собственных команд ВХЛ и «3Х3» нехватка ледовых площадок стала очевидной. Строительство Ледового дворца хоккейной академии, по словам Алексея Зибницкого, окончательно снимет этот вопрос.

«Поэтому темпы строительства заданы очень жесткие. Чтобы вы понимали: омскую арену, на которую мы ориентировались, проектируя нашу, возводили пять лет. У нас задача построить и запустить объект ровно за два года: начали в декабре 2024-го, открыться должны в декабре 2026-го. Генеральным подрядчиком заказчика — ПАО „ММК“ — выступает АО „Прокатмонтаж“, работы ведут несколько субподрядных организаций — всего больше сотни рабочих. При этом мы не повторяем омский проект, наш вариант кардинально пересмотрен под местные условия и задачи», — отмечает Алексей Зибницкий.

Прежде всего это особенности ландшафта: перепад высот площадки для возведения Дворца составляет 3,5 м. Поэтому было принято проектное решение: с одной стороны понизить уровень основания, с другой стороны поднять его за счет отсыпки несжимаемым грунтом. При этом в проекте максимально сохранены существующие зеленые насаждения — в частности, учли каждую ель, которыми славится территория вокруг жилого корпуса. Возле Дворца планируют обустроить футбольное поле с высококлассным искусственным газоном.

«Работы идут в полном соответствии с графиком, до резкого осеннего перепада дневных и ночных температур успели произвести основное бетонирование, остались только внутренние работы. Скоро закроем внешний контур Дворца и приступим к очередному этапу внутри здания. Снаружи останутся только кровельные работы и оснастка фасада, которые также будут продолжены, если позволит погода», — подытоживает руководитель проекта академии хоккея «Металлург» Алексей Зибницкий.

ПАО «ММК»