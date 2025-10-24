На строительство модульных гостиниц в Прикамье направят более 363 млн рублей

В Пермском крае в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» направят более 363 млн руб. на строительство модульных гостиниц. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале. Четыре проекта планируется реализовать в ближайшие три года.

Речь идет о базе отдыха «Территория» в поселке Усьва. Модульная гостиница будет рассчитана на восемь номеров.

Еще десять домов «Две реки» на десять номеров планируется возвести в деревне Староверово. Турбаза «Полюшко, притяжение леса» с модульной гостиницей и двумя домами появится в Кунгурском районе.

Один из самых масштабных проектов — создание экоотеля «Створы» в поселке Камском Добрянского района. «Обустроим три модульные гостиницы на 52 номера»,— отметил глава региона.