В Астрахани пройдут масштабные международные учения МЧС

В Астраханской области пройдут международные учения «Каспий-2026», направленные на отработку пяти сценариев спасения людей на воде и суше, сообщили в МЧС России. Конференция по подготовке к этим учениям состоялась в облцентре.

В мероприятии участвовали сотрудники МЧС, специалисты взаимодействующих структур. Также конференцию посетили представители чрезвычайных служб Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

В пресс-службе МЧС подчеркнули, что учения помогут укрепить сотрудничество между спасательными службами прикаспийских государств и повысить эффективность совместного реагирования на чрезвычайные ситуации. Подобные учения уже проводились в Астрахани в 2016 году, а затем в Азербайджане и Казахстане.

Нина Шевченко