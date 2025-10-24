Продажи вторичного жилья в России увеличились на 6%

Продажи жилья на вторичном рынке в сентябре 2025 года увеличились на 6% к сентябрю прошлого года, сообщили «Ъ» в пресс-службе «Авито Недвижимость». За год сервис зафиксировал 140 тыс. зарегистрированных договоров купли-продажи между физлицами.

Больше всего сделок заключили в Москве (9,1 тыс.) и Московской области (8,9 тыс.) — это на 16% и 18% соответственно больше прошлогодних показателей. В Санкт-Петербурге количество заключенных сделок увеличилось на 16% и достигло 6,1 тыс. В Ленинградской области подписали 5,7 тыс. договоров (+10%), в Краснодарском крае — 4,5 тыс (+11%).

Дешевле всего вторичное жилье в сентябре можно было купить в Брянске (80 тыс. рублей за кв. м), Смоленске (82 тыс. руб.), Астрахани (84 тыс. руб. за кв. м). Самая высокая стоимость за квадратный метр зафиксирована в Москве — 524 тыс. руб. в пределах МКАД и 177 тыс. руб. в Новой Москве.

Восстановление вторичного рынка объясняется снижением ключевой ставки ЦБ РФ и началом сезона, когда количество сделок увеличивается, рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. По его словам, такой тренд может сохраниться на ближайшие пару месяцев.