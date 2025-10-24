Пензенское Заксобрание поддержало правотворческие инициативы прокурора области

Участники очередной 31-й сессии Законодательного Собрания Пензенской области поддержали правотворческие инициативы прокурора региона Дмитрия Горшкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Так, в законе Пензенской области об образовании закреплены правовые основы организации индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных предметов и классы профильного обучения. Завершившие начальное общее образование и осваивающие программы основного общего образования лица вправе рассчитывать на продолжение обучения там, где они этим занимаются. Тот, кто завершил основное общее образование, может и далее обучаться по программам среднего общего образования в прежнем учреждении, если там есть классы универсального профиля. Если их там нет, продолжить обучение можно в иной образовательной организации, определенной уполномоченным органом и расположенной в границах того же муниципального района или городского округа.

По данным прокуратуры, в регионе принят закон «О порядке установления и оценки применения обязательных требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами Пензенской области». Он ориентирован в первую очередь на повышение уровня правовой защищенности предпринимателей. Кроме того, в законе правительства Пензенской области уточнены полномочия высшего исполнительного органа региона в рассматриваемой сфере.

Павел Фролов