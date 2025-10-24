Кассация отменила решение об отказе передать государству земли в Барвихе

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение об отказе в передаче земли в поселке «Сады Майендорф», ранее принадлежавшей санаторию «Барвиха». Прокуратура настаивала на возврате этих участков государству, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В декабре 2024 года Одинцовский суд Подмосковья отказал Генпрокуратуре в возвращении около 100 га земли в «Садах Майендорф». Прокуратура подала апелляцию, но Мосгорсуд поддержал ответчиков.

Основание для отказа в иске прокуратуры стал истекший срок давности. Генпрокуратура требовала вернуть государству участки, приватизированные в начале 2000-х и впоследствии проданные частным лицам и компаниям.

Среди ответчиков — бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, владелица флористического салона Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев и девелопер Михаил Хубутия. В качестве третьих лиц к делу привлечены Управление делами президента РФ и ФГБУ «Клинический санаторий "Барвиха"».