Адептов экстремистской религиозной организации задержали в Красноярском крае

Пятерых жителей Красноярского края задержали правоохранители. В отношении них возбуждено уголовное дело об участии в экстремистской организации (ч. 1, 1.1, 2 ст. 282.2 УК РФ), сообщает СУ СКР региона. Источники «Ъ-Сибирь» уточнили, что речь идет о религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с августа 2017 года житель города Уяр организовал деятельность запрещенного движения. Фигурант дела продвигал идеологию организации в онлайн, проводил собрания адептов, а также собирал деньги с последователей.

Его соучастники, установило следствие, вносили пожертвования и проводили поквартирные обходы, чтобы привлекать новых адептов. В общей сложности в состав преступной группы входили не менее 80 человек.

Александра Стрелкова