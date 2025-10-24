В Ярославской области ограничили мобильный интернет из-за угрозы БПЛА

В Ярославской области введены ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство региональной безопасности Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет»,— сообщили в министерстве.

Сообщений об ограничениях полетов в аэропорту Ярославля 24 октября пока не было. Ранее мобильный интернет в регионе ограничивали 12 сентября. Тогда об этом также сообщали региональные власти.

Антон Голицын