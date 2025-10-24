В Башкирии с нового года на 5,37% увеличат взносы на капремонт

Средний размер взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Башкирии с 2026 года могут увеличить с нынешних 12,85 руб. до 13,54 руб. за кв. м в месяц. Проект постановления правительства подготовило региональное министерство ЖКХ. Документ опубликован для антикоррупционной экспертизы на официальном портале республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минимальные взносы на капремонт домов высотой до шести этажей включительно должны вырасти с 12,5 до 13,17 руб. за кв. м, выше шести этажей — с 13,2 до 13,91 руб. за кв. м.

В прошлый раз взносы на капремонт индексировались в мае этого года, когда они в среднем увеличились более чем на 60%. Тогда чиновники объясняли рост тарифа тем, что он не изменялся с 2022 года и не учитывал накопленную с тех пор инфляцию. Обоснование планируемого повышения к проекту постановления не приведено.

Идэль Гумеров