ММК вошел в топ-5 крупнейших социально эффективных компаний России

Группа ММК (ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») вошла в рейтинг социальной эффективности крупнейших компаний России, составленный аналитиками агентства AK&M. В этот список попали 63 компании с лучшими практиками устойчивого развития, сообщает пресс-служба комбината.

Рейтинг, который рассчитывается с 2018 года, направлен на продвижение социальной и экологической повестки в бизнесе. В этом году анализировались компании с выручкой более 50 млрд руб. за 2024 год.

ММК заняла второе место среди участников рынка черной металлургии и вошла в топ-5 социально эффективных компаний. В рейтинге системообразующих холдингов с выручкой более 200 млрд руб. компания заняла 32-ю строчку. Директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами ММК Ярослава Врубель отметила, что социальная повестка компании включает поддержку сотрудников, развитие городской инфраструктуры и экологические программы.