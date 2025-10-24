Пострадавшую при атаке БПЛА в Красногорске семью разместят в гостинице

Семью, пострадавшую при ударе БПЛА по Красногорску, временно разместят в гостинице, пока в их квартире идет ремонт. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она навестила пострадавших в больнице.

Ночью 24 октября дрон взорвался в квартире на 14-м этаже одной из многоэтажек в Красногорске. Пострадали пять человек, в их числе ребенок — у него врачи диагностировали вывих колена и легкие травмы голени. Мальчика госпитализировали в Центр им. Рошаля, его мать и дедушку — в Красногорскую городскую больницу №1. У них выявили черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения.

«Богдан все время показывает картинки разрушенной квартиры, и обломки БПЛА. Хотя психолог рекомендовал мальчику отвлечься»,— написала госпожа Мишонова в Telegram-канале после того, как навестила мальчика в центре. Она добавила, что с мальчиком в больнице находится бабушка.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о трех БПЛА, сбитых на подлете к Москве. СКР квалифицировал атаку на Подмосковье как теракт и возбудил дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК.

Полина Мотызлевская