Чистая прибыль «Полюса» за девять месяцев выросла почти в 35 раз

Золотодобывающая компания «Полюс» (MOEX: PLZL) сообщила о значительном росте чистой прибыли по РСБУ за январь-сентябрь 2025 года. Прибыль составила 127,9 млрд руб., что в 34,6 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Компания не раскрыла данные по выручке, валовой прибыли и себестоимости продаж.

Убыток от продаж увеличился в 1,5 раза, достигнув 341,9 млн руб. Прибыль до налогообложения выросла в 27,5 раза и составила 127,6 млрд руб. Долгосрочные обязательства на 30 сентября 2025 года снизились до 151,3 млрд руб. по сравнению с 168,7 млрд руб. на 31 декабря 2024 года. Краткосрочные обязательства, напротив, выросли до 109,6 млрд руб. с 17 млрд руб. на конец прошлого года.

«Полюс» — крупнейшая золотодобывающая компания в России и одна из ведущих в мире. Ее ключевые предприятия расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.