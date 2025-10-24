Для строительства развязки у Центрального рынка Перми изымут участки площадью 55,7 тыс. кв. м

Для строительства транспортной развязки у Центрального рынка в Перми будет изъято 49 земельных участков общей площадью 55,7 тыс. кв. м, расположенные на пересечении шоссе Космонавтов и улиц Революции, Пушкина и Попова. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на документацию по планировке территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Изымаемые участки расположены в том числе под ТЦ «Айсберг», «Товарами Прикамья», торговыми комплексами «Центральный» и «Переход», гостиницей Avant и кафе Rostics. На участке по ул. Попова, 57, планируется снести аварийное жилое здание, известное как «Актерский дом».

О планах властей Пермского края по реновации квартала у Центрального рынка стало известно в 2022 году. Утвержденный региональным минимуществом проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского, предусматривал строительство ЖК и школы. 30-этажный комплекс из трех башен «Эволюция» (ул. Пушкина, 91) возводит ГК «ПМД», школу построит мэрия. Осенью 2024 года ПМД объявила старт продаж жилья во II очереди «Эволюции». В том же 2024 году власти вернулись к планам расширения улицы, заключив договор на разработку проектной документации для строительства транспортной развязки на площади у Центрального рынка.

Проектом развязки предусматривается обустройство четырех полос шириной по 3,5 м, полос безопасности и разделительных, велодорожек, тротуаров и шумозащитных экранов.