Предпринимателя в Арзамасе осудили на шесть лет за мошенничество и присвоение

Арзамасский городской суд Нижегородской области признал местного предпринимателя Александра Ганяева виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159) и присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как сообщили в суде, его приговорили к шести годам колонии общего режима и 525 тыс. руб. штрафа.

Установлено, что в марте 2018 года подсудимый, владевший агентством недвижимости, по договоренности со знакомыми победил на аукционе комитета по управлению городским имуществом, продававшего участок и шесть расположенных на нем зданий в Арзамасе. Сумма сделки составила 16,6 млн руб., которые подсудимому передали его знакомые в равных долях. За участие и победу в аукционе предприниматель получил от одного из них 300 тыс. руб. Однако от дальнейшей передачи права собственности на недвижимость он отказался, тем самым присвоив участок с постройками на нем.

Кроме того, в 2017 году предприниматель предложил продать ранее незнакомому человеку дом с участком, который на самом деле ему не принадлежал. Потерпевший, который согласился купить недвижимость за 5 млн руб. в рассрочку, передал 500 тыс. руб. задатка и в течение нескольких месяцев передал еще 462 тыс. руб.

Не дождавшись оглашения приговора, подсудимый 21 октября покинул зал судебного заседания и скрылся. Но на следующий день он самостоятельно явился в отдел полиции и был задержан. Приговор в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина