Суд предписал вернуть в бюджет излишние выплаты беженцам в Анапе

Управление Федерального казначейства (УФК) по Краснодарскому краю в ходе проверки обнаружило необоснованные выплаты на общую сумму 498 тыс. руб. гражданам, прибывшим в Анапу с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Информация о претензиях УФК к управлению соцзащиты по городу Анапе содержится в решении Арбитражного суда Краснодарского края.

Казначейство проверило расходы федерального бюджета на социальные выплаты эвакуированным гражданам, размещенным в гостиницах Анапы в период с 2022 по 2023 год. Специалисты УФК выявили 17 случаев, когда средства необоснованно перечислялись лицам, получившим паспорта РФ в период с 2015 года до начала 2022 года. Граждане были зарегистрированы по месту жительства в Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области. Казначейство выдало управлению соцзащиты предписание устранить нарушения, однако краевая структура обратилась с жалобой в суд.

По мнению местного отдела ГКУ Краснодарского края «Управление социальной защиты населения», наличие гражданства РФ одновременно с гражданством ДНР, ЛНР или Украины, а также регистрация в одном из российских регионов не являются основанием для отказа в выплатах. Эти обстоятельства, по мнению соцзащиты, не свидетельствуют о добровольном приезде граждан в Краснодарский край и не опровергают данные о вынужденной эвакуации.

Арбитражный суд Краснодарского края, изучив доводы сторон, признал правоту казначейства. Решение вступило в законную силу.

Анна Перова, Краснодар