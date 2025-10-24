В Самаре возбуждено дело после сообщений о конфликте сутенеров

Полиция возбудила уголовное дело о разбойном нападении (ч. 2 ст.162 УК РФ), которое было совершено на дороге на улице Гагарина в Самаре. Силовики занялись расследованием после того, как видео с места происшествия попало в медиа, а блогеры написали, что участники инцидента — местные сутенеры. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось на улице Гагарина 14 октября около 02:00 (MSK+1). Неизвестные напали на мужчину, который ехал в автомобиле ВАЗ-2112, у дома № 42, избили и похитили у жертвы деньги и телефон. Пострадавший написал заявление в полицию.

Авторы публикаций утверждают, что участники инцидента — сутенеры: якобы ранее потерпевший забрал к себе девушку, работавшую на одного из нападавших. Один из предполагаемых преступников арестован.

Георгий Портнов