Однушки «балансируют» между локацией и ценой

Самые недорогие однушки в Москве в старых ее границах можно купить в Митино и Молжаниново. В новостройках только этих районов еще предлагают жилье стоимостью менее 300 тыс. руб. за квадратный метр, рассказали “Ъ FM” аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость». В Новой Москве цены стартуют от 236 тыс. руб. за «квадрат». При этом некоторые локации с традиционно высокой стоимостью жилья заметно подешевели. В Крылатском падение составило почти на 14% год к году, в Лефортово — 4%.

Наиболее инвестиционно привлекательными остаются небольшие лоты, отметил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров: «В сентябре медианная цена квадратного метра в однокомнатной квартире в Москве составила 502 тыс. руб. и показала рост относительно предыдущего месяца на 1,5%. Однушки традиционно остаются одним из самых востребованных и универсальных форматов для покупки на рынке недвижимости. Этот тип жилья стабильно ликвиден и поддерживает устойчивый рост цен, что может быть важно для инвестора любой категории. В среднем за год в Новой Москве стоимость выросла на 5,5%, а в локациях в старых ее границах — на 12,5%. Ожидаемо, что в первом случае можно говорить о самых доступных предложениях, однако и во втором уже есть районы, которые по уровню цен более или менее сравнимы с новой территорией столицы. Около половины текущего предложения в городе приходится на бизнес-класс и более высокие категории жилья, где чувствительность к ипотечным программам значительно ниже, а динамика цен более стабильная».

При этом за третий квартал этого года аренда жилья в Москве выросла на 23%, до 115 тыс. руб. в месяц, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Дом.РФ». Квартиры в новых домах более востребованы, чем предложения в старом фонде, отмечают аналитики. На ставку влияет инфраструктура двора, состояние подъезда, отделка. Но основной фактор — наличие поблизости транспортных узлов. Цены на аренду в Москве, исключая исторический центр, могут отличаться в 2,5 раза, но разрыв сокращается, констатирует руководитель сервиса «Циан. Аналитика» Алексей Попов: «В последнее время средние ставки аренды студии в столичном регионе превысили этот показатель для однушек примерно на 10%. В первом случае лоты меньше по площади, но они, как правило, находятся в объектах более высокого качества, содержат более свежий ремонт и новую бытовую технику.

Если говорить про разницу в цене на первичном и вторичном рынках жилья, то внутри административного округа, района разница в цене метра — 15-20% в отношении лотов, более или менее сопоставимых по качеству. Эта дифференциация в основном сформирована какими-то факторами, касающимися местоположения, особенностями конкретных квартир и предложений. Вместе с тем сейчас идет активное строительство в тех районах, которые раньше были не такими престижными. Они, соответственно, улучшают жилой фонд, городскую среду и поднимают средние цены. Остаются некоторые локации, например, Капотня, Бирюлево Западное, где новостроек так и не появилось в последние 15 лет. При этом много новых ЖК есть в районе Дмитровского и Коровинского шоссе, в Гольяново. За счет этого общий разброс цен и ставок между районами за последнее время сократился».

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в сентябре объем сделок с новостройками в столице увеличился на 6% год к году, до 6,32 тыс. лотов. Средняя площадь проданных квартир — 44 кв. м.

Юлия Савина