«Lookmanov трибьют» и Major Orchestra, «Кармен» и «Алиса в Стране чудес»

В ближайшую неделю в Уфе выступят Шура, «Lookmanov трибьют» и Major Orchestra, Вардан Маркос, группа «Мураками», Radio Queen и Госоркестр Башкирии. Поклонники театра смогут увидеть «Бешеные деньги», «Кармен», «Шанс стать миллионером» и «Свой путь». Любители спорта смогут поболеть за «Салават Юлаев» или баскетбольное уфимское «Динамо». В кинотеатрах — пять кинопремьер: «Алиса в Стране чудес», «Горыныч», «Финник 2», «Песочный человек», «Паранормальное явление. Шум».

Концерты

Отшумели летние дожди, и в Уфу с концертом приезжает Шура. Певец выступит завтра, 25 октября, в «Тинькофф холл». Эпатажный исполнитель середины 90-х отмечает 50-летний юбилей. В честь этого Шура выступит с большим юбилейным концертом и праздничной программой, где прозвучат его лучшие песни.

Вечером 26 октября уфимцев ожидают концерты на любой музыкальный вкус.

В «Тинькофф холл» состоится событие, которое объединит два успешных уфимских музыкальных проекта «Lookmanov трибьют» и Major Orchestra с программой «Хиты русского рока». Организаторы обещают вдохновляющую классику и неповторимую энергию рок-концерта в сопровождении киловаттов звука, света, пиротехники и сотни голосов, подпевающих в унисон.

В ресторане «Максимилианс» выступит рок-группа «Мураками» с программой «Избранное». Громкое название — это избранный сет-лист, который будет составлен на основе выбора поклонников команды: «Гулять», «Олдбой», «Бред», «Нулевой километр» и другие.

В Башгосфилармонии можно будет оценить мастерство скрипача Вардана Маркоса. Вардан Маркос одним из первых начал деятельность по популяризации классической музыки. Его новаторский подход к созданию современных аранжировок музыкальных шедевров привлек внимание публики и способствовал возрождению интереса к классическим произведениям.

В ГКЗ «Башкортостан» выступит группа Radio Queen со своим трибьют-шоу «Богемская рапсодия». Гости концерта услышат рок-хиты группы Queen: The show must go on, We will rock you, I want to break free, Bohemian rhapsody и другие.

28 октября в ГКЗ «Башкортостан» Госоркестр Башкирии приглашает на концерт симфонической музыки в рамках абонемента № 6 «Музыка ХХ–ХХI веков». В программе: Александр Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром. Солистка — заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано).

Спектакли

26 октября в Русском драматическом театре покажут спектакль «Бешеные деньги» по пьесе Александра Островского. Лидия, не страдающая от недостатка мужского внимания, пренебрегает своими поклонниками. Это продолжается до тех пор, пока она не узнает, что отец ее разорен, а мать более не может получить кредит — тут героиня становится менее избирательной и определяет привлекательность своих кавалеров с точки зрения их достатка. В ролях: Татьяна Макрушина, Сергей Михеев, Дарья Филиппова, Олег Сальцын, Вячеслав Виноградов, Ольга Лопухова.

28 октября в Башкирском государственном театре оперы и балета — «Кармен». В центре круговорота событий – красивая, страстная и свободолюбивая цыганка, своим образом жизни и поступками меняющая жизни окружающих ее людей. Это последняя опера композитора, прошедшая тернистый путь к славе и сценам мировых театров.

29 октября не упустите «Шанс стать миллионером» в Городском дворце культуры. Иногда оказывается, что неожиданное событие даёт тебе такой шанс. Случайно в желудке пациента оказывается драгоценный камень стоимостью пять миллионов долларов. Наш герой узнаёт об этом случайно и сбегает из больницы. В погоню за ним устремляется врач со своей любовницей — медсестрой. Начинается захватывающая охота за сокровищем, которым хотят обладать обе стороны. Постановка Малого драматического театр «Театрон» (Екатеринбург).

30 октября в Русдраме — «Свой путь». Однажды Вера услышала совсем незнакомую песню — и жизнь ее круто изменилась. Однажды Петр встретил Веру... В этом мире, меняющемся с головокружительной скоростью, две линии жизни вдруг причудливо переплелись. Но ритмы времени всегда находят свое отражение в музыке. И потому музыканты кавер-группы Magic five и ее солист, хорошо знакомый и любимый зрителями Михаил Павлов становятся здесь полноценными героями действия. В ролях: Софья Венедиктова, Дамир Кротов.

Спорт

25 октября в спортивном комплексе «Динамо» встрется одноименный уфимский баскетбольный клуб и «Зенит–2» (Санкт-Петербург).

29 и 31 октября в «Уфа-Арене» уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» встретится с владивостокским «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Кино

В кинотеатрах Уфы состоятся пять кинопремьер.

Фэнтези «Алиса в Стране чудес». В Стране Чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто их них её не узнаёт. В этом мире она чужая. Чтобы выбраться из Страны Чудес, Алисе предстоит пройти долгий путь: ее ждут море собственных слёз, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. А ещё ей предстоит обрести любовь… Только выдержав все испытания, Алиса сможет спасти Страну Чудес от катастрофы и вернуться домой. В ролях: Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие.

Фэнтези «Горыныч». Лихой моряк Алексей Алехин узнает, что жизнь как в сказке — это настоящее приключение. Как только Леха вынырнул со дна морского в неопознанном княжестве и едва успел спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, начались проблемы: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. И впервые в жизни встретить принцессу. В ролях: Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак, Сергей Маковецкий и другие.

Ужасы «Песочный человек». После того как Анна переезжает в маленький провинциальный городок, она сталкивается с местной легендой о Песочном человеке — мистическом существе, которое приходит во снах, чтобы наказать людей за дурные поступки. Единственный способ спастись — избежать смертельных ловушек, расставленных во снах повелителем кошмаров. В ролях: С. Ипейта Меркерсон, Уитни Пик, Финн Беннетт, Голда Рошевель и другие.

Ужасы «Паранормальное явление. Шум». После внезапного исчезновения младшей сестры Со Джу-ен переезжает в её квартиру и пытается разобраться в случившемся. В доме происходит много подозрительного: девушка начинает слышать странный шум, который сводил с ума и сестру; председатель совета жильцов что-то скрывает; а сосед из квартиры снизу в уверенности, что это шумит Джу-ен, угрожает расправой. В ролях: Ли Сон-бин, Чон Ин-нен, Ким Мин-сок, Рю Ген-су, Хан Су-а и другие.

Мультфильм «Финник 2». Прошел год после того, как Финник и Кристина успешно предотвратили надвигающуюся на город угрозу. По нелепой случайности Финник теряет невидимость, что ставит под угрозу существование всех домовых. Вдобавок ко всему, теперь за ним самим следует опасный охотник Юджин. Друзьям придется отправиться в невероятное путешествие на поиски волшебного посоха, с помощью которого можно все исправить.