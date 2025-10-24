Стейк-хаусы США и Британии сокращают порции из-за дорожающей говядины

Многие мясные рестораны в Британии и США начали снижать порции и/или повышать цены на стейки из говядины из-за растущих цен на рынке и увеличивающегося спроса потребителей на животный белок, в том числе красное мясо. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным FT, средняя цена одного фунта (0,45 кг) сырого говяжьего стейка в США в августе достигла $12,22, что на 11% больше, чем в прошлом году. Цены на сырое красное мясо в Великобритании росли еще быстрее, увеличившись в сентябре на 27% в годовом исчислении.

Как результат: в британской сети ресторанов Hawksmoor стейк рибай весом 450 г теперь стоит £57 (6,2 тыс. руб.) по сравнению с £52 (5,6 тыс. руб.) в 2024 году. Ресторан сохранил цену на стейк из вырезки на уровне £27 (2,9 тыс. руб.), но уменьшил размер порции с 300 г до 275 г.

Эксперты объясняют рост цен увеличивающимся спросом потребителей на животный белок. 71% респондентов, опрошенных в прошлом году Международным информационным советом по продуктам питания (IFIC), старались потреблять больше белка по сравнению с 67% в 2023 году и 59% в 2022 году.

Евгений Хвостик