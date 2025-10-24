Соглашения с застройщиками о развитии социнфраструктуры перейдут с муниципального на краевой уровень

Глава Перми Эдуард Соснин внес на рассмотрение городской думы инициативу о признании утратившим силу решения, которым утвержден порядок заключения соглашения о сотрудничестве между застройщиком и муниципалитетом для развития сети социальной инфраструктуры, о чем свидетельствует информация в документе на сайте городской думы.

Как сообщает Business Class, за время действия в Перми старого порядка заключения соглашений было подписано 27 договоров на общую сумму 3,13 млрд руб., от которых в городской бюджет уже поступило 2,37 млрд руб. По шести из них были подписаны допсоглашения, которые позволят направить часть средств на капитальный ремонт муниципальных школ.

После выхода нового краевого закона о передаче полномочий по строительству крупных социальных объектов, стоимостью свыше 50 млн руб., с городского на краевой уровень, по девяти из 21 действующего соглашения заключены трехсторонние допсоглашения о перечислении средств (суммарно 759,6 млн руб.) в бюджет Пермского края.