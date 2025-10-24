В Новосибирске осудили семейную пару за организацию канала сбыта наркотиков

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор Евгению и Елене Сафоновым по делу о сбыте наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщило УФСБ России по Новосибирской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники органов госбезопасности задержали семейную пару с поличным в марте 2025 года. В их квартире было изъято свыше 8 кг наркотических средств, в том числе более 2,7 кг мефедрона и свыше 5,7 кг гашиша, весы и упаковочные материалы. На момент задержания супруги официально нигде не работали.

Суд установил, что Евгений и Елена Сафоновы занимались на постоянной основе перевозкой по Сибирскому региону, хранением и сбытом наркотических средств в особо крупном размере.

Подсудимые признали свою вину. Евгения Сафонова суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима, Елену Сафонову — к восьми годам колонии общего режима.

Михаил Кичанов