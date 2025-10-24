«Мы предлагаем нетривиальный турпродукт, основанный на локальной идентичности»

В Выксе, где расположено металлургическое предприятие ОМК, создают комплексный турпродукт, основанный на локальной идентичности. По словам руководителя культурных проектов ОМК Наталии Щербаковой-Юницкой, его формируют три составляющие: промышленный туризм, индустриальное наследие и современное искусство «Выкса-фестиваля».

«Выкса находится рядом с Владимиром и Муромом, древними городами с большим туристическим потоком. При этом мы видим, что за последние несколько лет интерес к Выксе вырос на треть (по данным поисковых запросов в Интернете), а число туристов на заводе ОМК с 2018 года увеличилось почти в шесть раз — до 4,4 тыс. человек в 2024 году. По итогам 2024 года Выкса вошла в число территорий с растущим туристическим интересом наряду с Арзамасом, Городцом и Дивеево. Это происходит благодаря «Выкса-фестивалю», который привлекает людей, интересующихся современным искусством. Фестиваль придуман так, чтобы его события оставляли след: от муралов до постоянно действующих арт-резиденций. В парках, на набережных и на фасадах его зданий — более 100 арт-объектов, а в культурных институциях проходят выставки, которые по уровню соперничают со столичными.

В 2018 году ОМК запустила проект «Завод видел», сейчас это пять экскурсионных маршрутов по предприятию в Выксе, на которых можно увидеть производство стали, труб и железнодорожных колес, побывать в инженерно-технологическом центре. Один маршрут проложен через индустриальный стрит-арт-парк. Современные художники переосмысливают локальную идентичность города, историю завода, и создают авторские произведения на стенах цехов.

Компания в партнерстве с правительством Нижегородской области и муниципалитетом создает индустриально-туристический центр «Шухов-парк». Здесь уже есть благоустроенная территория для спорта, набережная, построены гостиница с кафе и первый в стране детский технопарк «Кванториум» с металлургическим уклоном. С территории завода переместили гиперболоидную водонапорную башню инженера Владимира Шухова. В ближайшие годы в парке планируется построить музейный комплекс мирового уровня. Он расскажет историю развития человечества через историю освоения металла и представит металл как ДНК цивилизации, подчеркнет его значимость в прогрессе. Также будут отреставрированы исторические мастерские XVIII века. Один корпус станет центром промышленного туризма — отсюда гости будут начинать знакомство производством, индустриальным наследием и современным искусством в городе. Надеюсь, сюда же в будущем перенесут построенные Шуховым на заводе в Выксе сетчатые своды, единственные из сохранившихся в мире. Такие планы уже обсуждаются. Все это стало тем самым комплексным турпродуктом, который соответствует современному запросу и позволяет рассматривать Выксу как полноценный самостоятельный маршрут, где турист может провести большое количество времени».

записал Андрей Репин