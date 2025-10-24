В Астраханской области наказали экс-директора МУП за присвоение денежных средств

Наримановский районный суд Астраханской области вынес приговор в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия по уголовному делу о присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, в феврале этого года фигурант заключил фиктивный договор аренды своего личного автомобиля «Ягуар», выступив в нем и как арендодатель, и как арендатор от лица предприятия. Установленный размер ежемесячной арендной платы составил 50 тыс. руб.

Документ был подписан без получения одобрения от администрации Нариманов и без оформления дополнительных соглашений к трудовому договору. Фигурант незаконно получил 100 тыс. руб. Суд оштрафовал его на 200 тыс. руб.

Павел Фролов