Севастополь стал лидером в стране по коэффициенту рождаемости

Севастополь лидирует среди регионов Российской Федерации по росту суммарного коэффициента рождаемости. Об этом на заседании по вопросам демографии и семейной политики в Совете федерации заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

«В сентябре 2025 года в 18 регионах страны отмечается рост суммарного коэффициента рождаемости в годовом выражении. Лидером является Севастополь»,— подчеркнула вице-премьер.

По информации Росстата, коэффициент рождаемости в Севастополе в 2024 году составил 0,99. По данным статистиков, показатель рождаемости в городе-герое в последние годы снижается: в 2021 году родилось 4238 детей, в 2022 году количество родившихся было на 250 меньше, а в 2023 году число новорожденных составило уже 3107.

По данным департамента труда и социальной защиты населения Севастополя, за прошлый год количество многодетных семей в городе-герое увеличилось на 979, до 5737 семей. Суммарно в них воспитываются 18 473 ребенка.

Александр Дремлюгин, Симферополь