Инвесторы вложили 226 млрд рублей в экономику Самарской области за полгода

За шесть месяцев этого года инвесторы вложили более 226 млрд руб. в основной капитал в Самарской области. Это на 33,1 млрд руб. больше, чем в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

В этом году запущено 22 инвестиционных проекта, включая создание новых и модернизацию действующих мощностей. Проекты реализуются в таких отраслях, как металлургия, производство медицинских изделий, торговля, логистика, пищепром, производство машин и оборудования, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и туризм.

Руфия Кутляева