ФАР: застрявшие на вершине Манаслу альпинисты аккуратно спускаются с горы

Российских альпинистов, застрявших на вершине Манаслу в Непале, спускают с горы. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«Спускаются (альпинисты. — “Ъ”), там просто плохая видимость, и нужно аккуратно идти... На связи каждый день. Мы знаем, что у них все в порядке, никто не болеет, все нормально…»,— сказал господин Пятницин (цитата по «Матч ТВ»). Он уточнил, что альпинисты находились на вершине два дня назад.

Сегодня Telegram-канал Shot сообщил, что группа альпинистов под руководством Андрея Васильева, состоящая из пяти человек, не может несколько дней спуститься с высоты 8163 метров из-за погодных условий. Группа связалась с местными спасателями и запросила помощь.