Текслер возложил цветы в память о погибших сотрудниках завода в Копейске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в Копейск, чтобы возложить цветы в память о погибших при взрыве на промышленном предприятии. Стихийный мемориал образовался в городском сквере, по центру которого стоит танк — на него люди кладут цветы, свечи и фотографии погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сегодня в нашем регионе день траура. Погибли наши боевые товарищи. Говорю ''боевые'', потому что они выполняли задачи для СВО. Мы скорбим, будем вечно помнить их имена»,— сказал губернатор, выступая перед жителями города. Ролик опубликовал местный портал 74.ru.

Взрыв на заводе в Копейске произошел вечером 22 октября. Погибли 12 человек, 29 — пострадали. Местонахождение еще 11 сотрудников неизвестно, спасатели продолжают разбор завалов на месте взрыва.

24 октября объявлено в Челябинской области траурным днем. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные программы и мероприятия.

Полина Мотызлевская