КГМУ закупит микроскоп высокого разрешения за 55,95 млн

В Казанский государственный медицинский университет закупят систему для съемки клеток в высоком разрешении за 55,9 млн руб. Соответствующий тендер размещен на официальном портале госзакупок.

Конфокальный микроскоп «Quadscan» предназначен для высокоточной флуоресцентной микроскопии. Система позволяет исследовать внутреннюю микроструктуру клеток, выявлять микроорганизмы, наблюдать отдельные молекулы и динамические процессы внутри клеток.

Аппарат должен поступить на кафедру гистологии не позднее 25 декабря 2025 года. Финансирование будет осуществляться за счет внебюджетных средств университета.

Анна Кайдалова