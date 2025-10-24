Два человека погибли при атаке ВСУ в Херсонской области

Два человека погибли при обстреле ВСУ города Алешки в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Помимо Алешек, уточнил господин Сальдо, украинская армия атаковала еще девять населенных пунктов.

В поселке Горностаевка в Каховском районе 900 человек остались без электричества из-за повреждений на электроподстанции. В селе Раденск Алешковской городской общины из-за обстрелов повреждения получил жилой дом — посечен фасад, выбиты окна.

Также ВСУ атаковали Великую Лепетиху, Голую Пристань, Казачьи Лагеря, Каховку, Подстепное, Софиевку и Старую Збурьевку.