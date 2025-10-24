Захарова: инициативы Сената США по украинским детям нацелены на срыв диалога

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативы Сената США, в том числе по вопросу воссоединения украинских детей с семьями. По ее словам, меры направлены на срыв диалога между Москвой и Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В СМИ, уточнила дипломат, появилась информация о том, что в верхней палате Конгресса США будут рассматривать законопроект о признании России «спонсором терроризма» из-за якобы похищения украинских детей. Данные инициативы Мария Захарова назвала «оторванными от реальности» и нацеленными на то, чтобы закрепить за Россией статус «преступника» и «похитителя детей».

Госпожа Захарова напомнила, что на данный момент 122 ребенка из 98 семей уже воссоединились с родными, живущими на Украине или в других странах. В Россию из Украины вернулись 29 детей из 21 семьи, добавила представитель МИДа. Сотрудники Международного Красного креста следят за этим процессом, посредниками выступают Ватикан и Катар, уточнила дипломат.

Отдельно Мария Захарова отметила вклад супруги президента США Дональда Трампа Мелании. 11 октября благодаря совместным усилиям российской и американской сторон семь детей воссоединились с родными на Украине, а одна девочка вернулась из Украины к близким в Россию.

«Небылицы» про 20 тыс. похищенных с территории Украины несовершеннолетних не имеют ничего общего с правдой и заботой о детях, убеждена дипломат.