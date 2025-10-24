Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Волгоградом водитель иномарки протаранил автобус и погиб

В Светлоярском районе Волгоградской области в ДТП погиб водитель иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дорожная авария произошла утром накануне, 23 октября, на 55-м км автодороги подъезд от Р-22 Каспий к Элисте. Там водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» протаранил стоящий автобус «Сетра».

В результате аварии водитель легковушки скончался в машине «скорой», его пассажира увезли в медучреждение. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов