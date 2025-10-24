Приговор основателям финансовой пирамиды «Семейная копилка» вступил в силу

Оренбургский областной суд оставил в силе приговор создателям финансовой пирамиды «Семейная копилка», действовавшей под видом кредитно-потребительского кооператива. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Речь идет о Елене Виттер, Александре и Ксении Кирьяновых, Гульдар Мамбетовой и Наталье Саньковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кредитно-потребительский кооператив «Семейная копилка» действовал в 2014-2019 годах. Офисы организации располагались в Оренбурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Уфе и Тюмени.

«Работники кооператива заключали с гражданами договоры сбережений и инвестиционных займов с целью привлечения денежных средств. Для этого подсудимыми проводилась активная рекламная компания, в которой сообщалось о страховании вкладов, отсутствии финансовых рисков, а также гарантировалась высокая доходность»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Потерпевшими от деятельности «Семейной копилки» признаны 1119 человек. Общий ущерб оценивается в размере 415 млн руб.

В июне этого года Ленинский районный суд Оренбурга признал Елену Виттер, Александра и Ксению Кирьяновых, Гульдар Мамбетову и Наталью Санькову виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денег, полученных преступным путем (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как выяснили следователи, Елена Виттер и Александр Кирьянов приобрели недвижимое имущество, автомобили и ювелирные изделия на сумму более 19 млн руб.

Подсудимые приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 10 лет в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере от 200 тыс. руб. до 600 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Сабрина Самедова