Минздрав Бурятии ожидает прекращения обращений из-за массового отравления к 25 октября

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила, что прирост количества отравившихся готовой едой «идет на спад», а максимальный срок инкубационного периода по кишечной инфекции составляет семь дней и «он завершается уже завтра». С учетом этого с 25 октября республиканская инфекционная больница «возвращается в штатный режим работы», добавила министр в публикации в Telegram-канале.

По информации госпожи Лудуповой, наибольший суточный прирост количества отравившихся был 20 октября. Тогда зарегистрировали 46 новых случаев, на следующий день за помощью обратились еще 32 пострадавших, в дальнейшем каждые сутки этот показатель падал примерно на десять человек. На утро 24 октября выявлено шесть новых отравившихся — они лечатся амбулаторно. Всего из-за вспышки кишечной инфекции зарегистрировано165 пострадавших. В настоящее время из 82 госпитализированных выписаны 32 человека, еще 20 отправятся домой до конца дня.

Как сообщалось ранее, о массовом отравлении готовой едой в Улан-Удэ стало известно 19 октября. Все пострадавшие ели шаурму и онигири, купленные в сети супермаркетов «Николаевский» и изготовленные цехом производства готовой продукции ООО «Восток». По факту массового отравления расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности путем производства продукции (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). Цех готовой продукции предприятия по решению суда закрыт на 90 дней, а заведующая производством помещена под домашний арест.

Влад Никифоров, Иркутск