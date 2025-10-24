В Самарской области обанкротившийся завод «Нефтемаш» продается за 300 млн рублей

Выставлен на продажу бывший завод «Нефтемаш» в Сызрани. Стоимость имущества составляет 299 млн руб. Сообщение размещено на сайте объявлений.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Завод находится на улице Mира, 1 «A», на земельном участке площадью 26,7 га. Он представляет собой комплекс нежилых производственных зданий, помещений и сооружений и насчитывает 40 объектов недвижимого и 40 объектов движимого имущества. На его территории в числе прочего находятся цеха, компрессорная и кислородная станции, котельная, склады и гаражи.

Завод был основан в 1942 году и долгое время был одним из ведущих предприятий нефтяного машиностроения СССР. В лучшие годы выручка предприятия превышала 2 млрд руб.

В последние годы его владельцем была группа «Генерация», которая использовала «Нефтемаш» в качестве поручителя по обязательствам других предприятий группы, что привело к банкротству в 2018 году. Новым владельцем площадки стала фирма «Промэкс» из Санкт-Петербурга.

Георгий Портнов