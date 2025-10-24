«Биннофарм Групп» наращивает производственные мощности и экспортные поставки с подмосковной площадки «АЛИУМ»

Производственная площадка «Биннофарм Групп», подмосковный завод «АЛИУМ», демонстрирует уверенный рост показателей выпуска лекарственных препаратов: за девять месяцев 2025 года объем производства достиг 48,2 млн упаковок.

Поставки препаратов «АЛИУМ» в страны СНГ и ближнего зарубежья показали впечатляющий рост — более чем в 2,5 раза — с 230 тыс. упаковок в январе-сентябре 2024 года до 660 тыс. упаковок в 2025 году. Ключевыми рынками сбыта, обеспечившими эту положительную динамику, стали Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Узбекистан.

Среди наиболее востребованных за рубежом препаратов — средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, пищеварительного тракта, а также противогрибковые и противовоспалительные лекарства.

«Стабильный рост производства на площадке „АЛИУМ“ является прямым следствием грамотной стратегии развития и планомерной модернизации. Мы концентрируемся не только на удовлетворении потребностей российского рынка, но и на активном выходе на международную арену. Подтверждением нашей готовности к глобальной конкуренции стало успешное прохождение ряда проверок и получение сертификатов GMP ЕАЭС», — отметил корпоративный директор по производству «Биннофарм Групп» Анатолий Ягленко.

«Биннофарм Групп» продолжает реализовывать стратегию устойчивого роста, наращивая производственные мощности, укрепляя экспортный потенциал и поддерживая высокий стандарт качества на каждом этапе производства.

ООО «Биннофарм групп»