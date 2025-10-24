В Ярославле вандалы разгромили концессионную трамвайную остановку

Сотрудники полиции в Ярославле задержали двух местных жителей, разбивших стекла новой трамвайной остановки, построенной в рамках концессии. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия акта вандализма

Фото: Инспекция адмтехнадзора ЯО Последствия акта вандализма

Фото: Инспекция адмтехнадзора ЯО

«Двое молодых людей 15 и 18 лет, кидая камни, разбили два стекла трамвайного остановочного комплекса, расположенного в районе д. 5 по ул. Труфанова»,— сообщили в УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщили в областной инспекции административно-технического и жилищного надзора, ущерб оценивается в 120 тыс. руб. В отношении родителей несовершеннолетнего составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что модернизация трамвайного движения в Ярославле проходит в рамках концессионного соглашения правительства области и ООО «Мовиста регионы Ярославль».

Антон Голицын