Несколько населенных пунктов в Башкирии остались без воды из-за аварии

Булгаковский, Чесноковский, Ольховский и Зубовский сельсоветы Уфимского района остались без водоснабжения из-за повреждения водопровода, сообщил глава районной администрации Николай Ельников. По его словам, авария произошла при строительстве высоковольтной линии электропередач подрядчиком ООО «Башкирэнерго».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным сайтов поселений, отключение коснулось жителей Булгаково, Чесноковки, Ольхового, Камышлы, Загорского, Новобулгаково, Федоровки и Зубово.

На время устранения повреждений в Зубово, Чесноковку, Булгаково, Новобулгаково и микрорайон Спутник будет поставляться техническая вода. Подвоз воды также организован во все детские сады поселений.

Обстоятельства аварии устанавливает прокуратура Уфимского района.

Идэль Гумеров