В Оренбуржье задержан телефонный мошенник, получивший миллионы от пенсионера

Оренбургские полицейские задержали курьера мошенников из Новосибирска за хищение 3,1 млн рублей у пенсионера, сообщили в полиции Оренбуржья.

В августе этого года в отдел полиции обратился 83-летний пенсионер с заявлением о хищении его накоплений. Как выяснили следователи, пенсионеру позвонил неизвестный и сказал, что необходимо заменить домофон, для чего нужно продиктовать паспортные данные, что он и сделал.

Зачем мужчине сообщили, что злоумышленники завладели его персональными данными и пытаются завладеть деньгами, поэтому нужно передать деньги курьеру, после чего средства попадут на безопасный счет. Пенсионер обналичил сбережения и передал их неизвестному мужчине.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудниками полиции устанавливается причастность задержанного к еще трем аналогичным преступлениям на территории Оренбурга.

По данным правоохранителей, за прошедшие семь дней в Оренбургской области от телефонных мошенников пострадали 55 человек, из них 31 женщина и 24 мужчины. Общий ущерб составил 26 317 150 руб.

Сабрина Самедова