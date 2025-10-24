В Аркадаке привели в порядок пешеходный переход по требованию прокуратуры

В Аркадаке Саратовской области прокуратура добилась приведения в порядок пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка показала, что на пересечении улиц Первомайская и Пролетарская нет горизонтальной дорожной разметки. Также там отсутствовали необходимые знаки.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе Аркадакского района. В итоге на пешеходном переходе появились знаки 5.19.1 и дорожная разметка 1.14.1.

Павел Фролов